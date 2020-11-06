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06.11.2020 - 16:53 | | AA

Kayseri'de Suriye uyruklu 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Kayseri'de jandarma ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de Suriye uyruklu 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Ali E. ve Sami K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'nin Halep ve El-Bab bölgelerinde, 2012-2015 yıllarında DEAŞ bünyesinde terör faaliyeti yürüttükleri değerlendirilen kişilerin kentte bulunduğu bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda Ali E. ve Sami K'yi gözaltına almıştı.

Bu kişilere ait dijital materyallerde, şüphelilerin örgüt adına faaliyette bulundukları dönemde, ellerinde silahla çekilmiş fotoğraflara ulaşılmış, sosyal medya hesaplarından örgüt lehine paylaşım yaptıkları tespit edilmişti.

Deprem felaketinde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı böyle görüntülendiİzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Alsancak’ta atıl vaziyette bulunan viyadüğün dev beton blokları, metrelerce yükseklikten park halindeki araçların üzerine düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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