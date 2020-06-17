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17.06.2020 - 09:00 | | AA

Kayseri'de terör operasyonları: 6 gözaltı

Son dakika haberi... Kayseri'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de terör operasyonları: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli ile terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içeriside faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2 zanlı yakalandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrölünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Sabah saatlerinde İstanbul trafiğinde yoğunlukİstanbul'da E-5 Karayolu ile metrobüs duraklarında araç ve vatandaş yoğunluğu yaşanıyor.
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