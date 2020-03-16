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16.03.2020 - 11:12 | | AA

Kayseri'de umreden dönen vatandaşlar yurtlara yerleştiriliyor

Umreden dönen vatandaşların bir kısmı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kayseri'deki bir yurda getirildi.

Kayseri'de umreden dönen vatandaşlar yurtlara yerleştiriliyor
Kayseri'de umreden dönen vatandaşlar yurtlara yerleştiriliyor
Kayseri'de umreden dönen vatandaşlar yurtlara yerleştiriliyor
Kayseri'de umreden dönen vatandaşlar yurtlara yerleştiriliyor
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Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlar, Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştiriliyor.

Bu kapsamda, Kayseri'deki Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin başka yurtlara nakledilmesinin ardından umreciler, Kayseri  Havalimanı'ndaki ilk kontrollerinden sonra polis eşliğinde otobüslerle yurda  getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, dün umreden dönen vatandaşların Kovid-19  tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlara yerleştirildiğini  açıklamıştı.

 

 

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