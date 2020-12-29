MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
ABONE OL
29.12.2020 - 12:27 | | AA

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan ticari takside bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ve aparatlar ele geçirdi.

Araçtaki Ü.K, H.A. ve F.A. gözaltına alındı. Zanlıların bağlantılı olduğu değerlendirilen S.K. Hürriyet Mahallesi'nde bir araçta, O.K. ve O.S. ise Tacettin Veli Mahallesi'ndeki bir rezidansta yakalandı.

Şüphelilerin üst, araç ve ikamet aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Türk profesörden çarpıcı yorum: Mutasyon değiştirdiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, bağışıklık kazanılması için bugüne kadar toplumun yüzde 60-70'inin aşılanması gerektiğinin söylendiğini ancak virüsün mutasyona uğramasıyla bunun biraz daha yukarı çıkmasının söz konusu olduğunu belirtti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Laf atma' kavgasında kan aktı

'Laf atma' kavgasında kan aktı

Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

Son dakika... Mahkemede şok açıklama: 'Eşim canlı bomba'

Son dakika... Mahkemede şok açıklama: 'Eşim canlı bomba'

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet