29.12.2020 - 12:27 | | AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan ticari takside bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ve aparatlar ele geçirdi.
Araçtaki Ü.K, H.A. ve F.A. gözaltına alındı. Zanlıların bağlantılı olduğu değerlendirilen S.K. Hürriyet Mahallesi'nde bir araçta, O.K. ve O.S. ise Tacettin Veli Mahallesi'ndeki bir rezidansta yakalandı.
Şüphelilerin üst, araç ve ikamet aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Türk profesörden çarpıcı yorum: Mutasyon değiştirdiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, bağışıklık kazanılması için bugüne kadar toplumun yüzde 60-70'inin aşılanması gerektiğinin söylendiğini ancak virüsün mutasyona uğramasıyla bunun biraz daha yukarı çıkmasının söz konusu olduğunu belirtti.