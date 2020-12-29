Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan ticari takside bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ve aparatlar ele geçirdi.

Araçtaki Ü.K, H.A. ve F.A. gözaltına alındı. Zanlıların bağlantılı olduğu değerlendirilen S.K. Hürriyet Mahallesi'nde bir araçta, O.K. ve O.S. ise Tacettin Veli Mahallesi'ndeki bir rezidansta yakalandı.

Şüphelilerin üst, araç ve ikamet aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.