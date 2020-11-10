Kayseri'de yeniden yargılanan FETÖ sanıklarına hapis cezası

İstinafın, avukatları olmadığı gerekçesiyle bozma ilamının ardından 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden ayrı ayrı görülen davaların karar duruşmalarında tutuksuz kadın sanıklar R.Y. ve F.E. ile avukatları hazır bulundu.
Örgütün gizli haberleşme programı ByLlock'u kullandıkları iddiasıyla yargılanan sanıklar, suçlamaları reddetti.
Örgüt üyesi olmadıklarını öne süren 2 sanık, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, daha önce verdiği cezaları yineleyerek, sanıklar R.Y. ve F.E'yi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.