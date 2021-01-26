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26.01.2021 - 20:25 | | DHA

Kayseri'de zincirleme facia: 7 yaralı var

Kayseri'de aynı yönde seyir halinde olan 9 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi İstasyon Caddesinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan 38 TB 967 plakalı otomobil, 40 LC 965 plakalı otomobil, 38 AAY 176 plakalı otomobil, 38 EH 656 plakalı otomobil, 38 AEN 168 plakalı otomobil, 38 AB 032 plakalı halk otobüsü, 38 NH 841 plakalı otomobil, 8 TA 6124 plakalı otomobil ve elektrikli motosiklet, zincirleme kazada çarpıştı.

Kayseride zincirleme facia: 7 yaralı var



Kazada araçların içinde bulunan Mehmet Polat (45), Murat Kestane (49), Aysun Türk (35), Burak Eymen Türk (6), Metehan Türk (2) ve Ahmet Bostan (34) ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri,  yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Mehmet Polatın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.  

Polisi görünce neye uğradığını şaşırdılarŞanlıurfa´nın Siverek ilçesinde 70 kişinin içerisinde bulunduğu horoz dövüştürme salonuna polis operasyon düzenledi. Operasyonda salon sahibine 105 bin lira ceza kesildi, 17 horoz ele geçirildi.
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