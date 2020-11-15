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15.11.2020 - 09:08 | | İHA

Kayseri'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Kayseri'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Talas Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı. Araçlardan birinin refüje çıkarak durabildiği kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik amacıyla trafiğin akışını kontrolü akmasını sağladı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Beşiktaş’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çıktıBeşiktaş’ta seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımdaki trafik levhasına vurarak durabildi. Kaza sonrası dumanların yükseldiği otomobilden yaralı şekilde çıkartılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
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