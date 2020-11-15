Kayseri'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Talas Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı. Araçlardan birinin refüje çıkarak durabildiği kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik amacıyla trafiğin akışını kontrolü akmasını sağladı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.