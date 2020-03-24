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24.03.2020 - 16:06 | | AA

Kayseri'den acı haber! Kurtarılamadı...

Kayseri'de, trafik kazasında yaralanan asayiş şube müdürü İlkay Salın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'den acı haber! Kurtarılamadı...

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü İlkay Salın, trafik kazası sonucu tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 16 gündür verdiği yaşam mücadelesini yitirdi.

 Vali Şehmus Günaydın da Salın'ın vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşarak başsağlığı diledi.

 4. sınıf emniyet müdürü olan 46 yaşındaki Salın, 8 Mart gecesi, kullandığı otomobille, Kocasinan Caddesi'nde kavşakta refüje çarpmıştı. Ağır yaralanan Salın hastaneye kaldırılmıştı.

 

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