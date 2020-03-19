Kaza sayısı azalmıyor cezalar katlanıyor

Geçtiğimiz yılın ilk iki ayında trafikte 638 milyon TL ceza uygulanırken, bu yıl ise sayı neredeyse iki katına yaklaştı. 2020’nin ilk iki ayında kesilen cezalar 1 milyar TL’yi geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, 2020 yılının ilk iki ayında 61 bin 482 trafik kazası meydana geldi. 2019 yılının ilk iki ayında da 61 bin 320 kaza meydana gelirken, kazaların meydana geldiği şehirlerde bir değişiklik olmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir trafik kazalarında yine başı çekti. Trafik kazalarına neden olan sürücü kusurlarında aracın hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak en başta yer aldı. Bunu geçiş önceliğine uymamak, arkadan çarpma, manevralardaki dikkatsizlik ve dönüş kurallarına uymama izledi.

1 milyar lira ceza

Her yıl olduğu gibi trafik kazalarının en çok olduğu şehirlerde de sıralama değişmedi. İlk sırada 2 bin 564 kaza ile İstanbul yer aldı. İstanbul’u bin 672 kaza ile Ankara, bin 345 kaza ile İzmir takip etti.

Uygulanan trafik cezalarına bakıldığında ise 2019’un ilk iki ayı ile 2020’nin ilk iki ayı arasında büyük bir fark göze çarpıyor. Geçtiğimiz yılın ilk iki ayında 1.5 milyon araç plakasına ceza yazılırken, bu yıl sayı 2 milyonu geçti. 2019’un ilk iki ayında trafikte 638 milyon TL para cezası uygulanırken, 2020’nin ilk iki ayında su miktar 1 milyar TL’yi geçti. Araç plakalarına yazılan toplam ceza 422 milyondan 726 milyona, sürücülere yazılan ceza 215 milyondan 360 milyon TL’ye çıktı. Ayrıca bu yılın Ocak-Şubat aylarında 32 bin kişi alkollü araç kullanmaktan işlem gördü, 227 bin 243 araç da trafikten men edildi. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre ise, 2019-2020 Ocak ayları karşılaştırıldığında yapılan kasko sayısının 525 binden 575 bine çıktığı görüldü.