MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kaza sonrası arılar kovanlardan çıktı, ekipler zor anlar yaşadı
ABONE OL
22.03.2020 - 12:11 | | DHA

Kaza sonrası arılar kovanlardan çıktı, ekipler zor anlar yaşadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kamyonet arkasındaki römorkta arı kovanı yüklü hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kovanlardan çıkan arılar itfaiye ekipleri ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kaza sonrası arılar kovanlardan çıktı, ekipler zor anlar yaşadı

Kaza, Fethiye-Antalya karayolu Çamköy Hal Kavşağı'nda dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Arkasındaki römorkta arı kovanı yüklü Şaban Çürük'ün kullandığı 48 GN 400 plakalı hafif ticari araca Hüseyin Soylu'nun kullandığı 48 FM 214 plakalı kamyonet çarptı. Sürücülerin hafif yaralandığı kaza sonrası arılar kovanlardan çıktı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ekipler ve bölgedeki vatandaşlar arılar nedeniyle zor anlar yaşadı. Yaralılar, olay yerinde ayakta tedavi edilirken, arıcı kıyafeti giyen hafif ticari araç sürücüsü Şaban Çürük ve itfaiye ekipleri devrilen kovanları başka bir araçla bölgeden uzaklaştırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza sonrası arılar kovanlardan çıktı, ekipler zor anlar yaşadı

 

İletişim Başkanı Altun'dan corona virüs paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Altun, "Corona virüs ile ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın, hepsi en az virüs kadar tehlikeli!" ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Motosiklet, beton elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Motosiklet, beton elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

Salgına rağmen kuyruk oluştu!

Salgına rağmen kuyruk oluştu!

İtalya'da Başbakan Conte ‘kolay bir karar değil’ dedi ve açıkladı

İtalya'da Başbakan Conte ‘kolay bir karar değil’ dedi ve açıkladı

Sıradaki Haber