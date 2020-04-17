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17.04.2020 - 09:40 |

Kaza sonrası panik anları! Zor sakinleştirdiler

Şişli'de sokak hayvanlarını beslemek için sokağa çıkan kadınının kullandığı otomobile, başka bir araç çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken yaşlı kadının büyük panik yaşadığı görüldü.

Kaza sonrası panik anları! Zor sakinleştirdiler

Kaza, İstanbul Şişli Yeniyol Caddesi'nde sabah saat 08.00'de meydana geldi. Lale Akıncı isimli vatandaş, sabah saatlerinde sokak köpeklerine yem bırakmak için aracına binerek dolaşmaya başladı. Yeniyol Caddesi'ne geldiği sırada Geçit Sokak üzerinden gelen 34 EU 0394 plakalı otomobil Lale Akıncı'nın kullandığı araca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Lale Akıncı'ın kontrolünden çıkan otomobil park halindeki araca çarptıktan sonra durabildi. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza nedeniyle otomobilin kapılarının kilitlenmesiyle Akıncı, araç içerisinde mahsur kaldı.

Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde mahsur kalan Akıncı'yı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada şans eseri yaralanan olmazken 2 otomobilde hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle Lale Akıncı'nın büyük panik yaşadığı görüldü. Yaşlı kadının sabah saatlerinde sokak hayvanlarını beslemek için evinden çıkarak sokakları dolaşmak için otomobile bindiği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Sokak hayvanlarını beslemek için otomobiliyle dolaşan yaşlı kadının karıştığı kaza anı cadde üzerindeki bir işyerine ait güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde cadde üzerinde Lale Akıncı'nın kontrolündeki otomobile Geçit Sokak üzerinden gelen otomobilin çarptığı görülüyor.

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