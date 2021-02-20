MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kaza sonrası şoka girdi! Oturduğu yerde kaldı
ABONE OL
20.02.2021 - 17:45 | | DHA

Kaza sonrası şoka girdi! Oturduğu yerde kaldı

Düzce'de, bisikleti ile kavşaktan geçmeye çalışan Mehmet Özcan TIR’ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın şokunu yaşayan TIR şoförü, aracının yanına oturup uzun süre bekledi.

Kaza sonrası şoka girdi! Oturduğu yerde kaldı

Olay, saat 16.30 sıralarında Düzce D-655 Karayolu Karaca kavşağı mevkiinde meydana geldi. Düzce’den Akçakoca yönüne giden Atilla Parlak yönetimindeki 81 AJ 405 plakalı TIR, göre kırmızı ışık ihlali yaparak karşıya geçmeye çalıştığı öne sürülen bisikletli Mehmet Özcan’a (75) çarptı. Mehmet Özcan yaralanırken, sağlık ekiplerine haber verildi.

Kaza sonrası şoka girdi Oturduğu yerde kaldı

İhbar üzerine gelen ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Özcan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

Kazanın şokunu yaşayan TIR şoförü Atilla Parlak ise aracının yanında uzun süre oturarak bekledi. Parlak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza sonrası şoka girdi Oturduğu yerde kaldı

Yanan elektrik teline tekme atması korkuttuTekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin, direkten koparak yere düşen ve alev alan elektrik teline tekme attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bodrum'da ekipler göz açtırmıyor! 56 kişiye ceza yağdı

Bodrum'da ekipler göz açtırmıyor! 56 kişiye ceza yağdı

MEB resmen duyurdu! Ve değişti, yasak geldi...

MEB resmen duyurdu! Ve değişti, yasak geldi...

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

Korkunç olay! Baba, iki oğlunu silahla vurdu

Korkunç olay! Baba, iki oğlunu silahla vurdu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet