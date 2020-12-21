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21.12.2020 - 12:06 |

Kaza sonrasÄ± terk edilen kamyonet, arazide dik olarak bulundu

Bursaâ€™nÄ±n Ä°znik ilÃ§esinde, kaza sonrasÄ± arazide terk edilmiÅŸ bulunan kamyonetin sahibini polis belirledi. YuvarlandÄ±ÄŸÄ± arazide yola doÄŸru dik duran araÃ§, Ã§ekiciyle kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Kaza sonrasÄ± terk edilen kamyonet, arazide dik olarak bulundu

Ä°znik Ã§evre yolundan sabah saatlerinde geÃ§enler, kaza sonucu yuvarlandÄ±ÄŸÄ±, zeytin aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n bulunduÄŸu arazide yola doÄŸru dik duran kamyoneti gÃ¶rdÃ¼. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye sevk edilen polis ekipleri, aracÄ±n gece kontrolden Ã§Ä±kÄ±p, araziye yuvarlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. Kaza sonrasÄ± terk edilen araÃ§, Ã§ekiciyle kaldÄ±rÄ±ldÄ±. AracÄ±n S.T.â€™ye ait olduÄŸunu belirleyen ekipler, kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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Kaza sonrasÄ± terk edilen kamyonet, arazide dik olarak bulundu

Dünyadaki en tehlikeli 100 türden biri! Türkiye'de karaya çÄ±ktÄ±EskiÅŸehirâ€™in Ä°nönü ilçesinde bulunan bir akarsuda görülen iki istilacÄ± balÄ±k türü hakkÄ±nda konuÅŸan EskiÅŸehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. Özgür EmiroÄŸlu, balÄ±k türlerinin doÄŸal türlere ve suya çok ciddi zarar verdiÄŸini söyledi.
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