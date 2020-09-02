Kaza sonrası yumruklar konuştu

Erzurum’un en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen trafik kazası şoförler arasında kavgaya dönüştü.
Henüz plakaları belirlenemeyen bir araç diğer araca arkadan çarptı. Daha sonra ise şoförler arasında tartışma çıktı.
Çıkan tartışma şoförlerden birinin yumruk atmasıyla büyüyerek kavga haline geldi. Kavga eden tarafları etrafta bulunan vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı.
Kavga sonrası şoförler polis araçlarına bindirilerek emniyet merkezine götürüldü.
Katar kraliyet ailesi, 2 kamyon eşya 500 valizle Bodrum’a geldiKatar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin ailesi Bodrum’da demirli olan milyon dolarlık yat “Katara’ya” geldi. Milas-Bodrum havalimanına iniş yapan Katar kraliyet ailesinin özel Jumbo jetinden 2 kamyon eşya indirildi. Yaklaşık 500 bavul ve çok sayıda dalış tüpü kamyonlardan inmesi ise saatler sürdü.