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08.09.2020 - 04:43 | | İHA

Kaza yapan alkollü sürücü kayıplara karıştı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bir ticari taksi ile çarpışan otomobilin alkolü sürücüsü, aracını kaza mahallinde bırakıp kaçtı.

Kaza yapan alkollü sürücü kayıplara karıştı

Alınan bilgiye göre, saat 24.00 sıralarında henüz kimliği belirlenemeyen sürücü 35 ADS 803 plakalı özel otomobiliyle Ayvalık’ın Cunda Adası’ndan ilçe merkezine giderken keskin viraja hızla girince, karşı yönden gelen Tulga Kırcaroğlu yönetimindeki 10 T 3951 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.

Çarpışmanın hemen ardından kaza mahallinden kaçan özel otomobil sürücüsü, bir başka ticari taksiye binerek kendisini İzmir’in Bergama ilçesine götürmesini istedi. Ancak o anda kazaya karışan ticari taksi şoförü arkadaşının yanına gitmekte olduğunu söyleyince, ismini açıklamayan ve alkollü olduğu belirtilen kaçak, hemen arabadan inerek izini kaybettirdi.

Kaza yapan alkollü sürücü kayıplara karıştı

Ayvalık Polisi her yerde kaçak alkollü kazazede sürücüyü ararken, yaralı taksi sürücüsü Tulga Kırcaroğlu ise olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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