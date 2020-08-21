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21.08.2020 - 23:44 | | İHA

Kaza yapan arkadaşının başında ‘ölme’ diye feryat etti

Karaman’da kamyonetle çarpışan motosikletli genç yaralandı. Olay yerinden geçen bir genç, kaza yapan kişinin arkadaşı olduğunu görünce, ‘Ölme’ diyerek feryat etti.

Kaza yapan arkadaşının başında ‘ölme’ diye feryat etti

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Cedit Mahallesi Dr. Aziz Tarhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,16 yaşındaki D.E’nin kullandığı 70 BJ 026 plakalı motosiklet hızla geldiği kavşakta duramayarak C.K.(47) idaresindeki 42 DV 939 plakalı kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan sürücü yola savruldu.

Kaza yapan arkadaşının başında ‘ölme’ diye feryat etti

Haber verilmesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. O sırada oradan geçmekte olan bir genç, kaza yapan kişinin arkadaşı olduğunu görünce ‘Ölme oğlum’ diyerek başında uzun süre feryat etti. Feryat eden genci başka bir arkadaşı sakinleştirerek kaza yerinden uzaklaştırdı.

Kazada kafasından darbe alarak ağır yaralanan D.E ise ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan cadde, araç ve motosikletin olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaza yapan arkadaşının başında ‘ölme’ diye feryat etti

Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
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