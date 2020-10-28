MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kaza yapan sürücüden ilginç cevap! 500 kilometre hızla geliyordum
ABONE OL
28.10.2020 - 17:48 | | İHA

Kaza yapan sürücüden ilginç cevap! 500 kilometre hızla geliyordum

Gaziantep’te park yapma hazırlığındaki araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsüne çarptığı aracın sahibi "Kaç kilometre hızla geliyordun" diye sorunca "500 kilometre hızla geliyordum" dedi.

Kaza yapan sürücüden ilginç cevap! 500 kilometre hızla geliyordum

Edinilen bilgilere göre kaza, 15 Temmuz Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. O.G. idaresindeki 27 ARZ 941 plakalı Ford marka otomobil, park hazırlığı yapan 35 KB 1015 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada park hazırlığındaki aracın sürücüsü yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrasında O.G., isimi öğrenilemeyen otomobil sahibinin sorduğu "Kaç kilometre hızla geliyordun" sorusuna "500 kilometre hızla hızla geliyordum" cevabını verdi. Gerilen araç sahibi ile O.G. arasında sözlü tartışma yaşandı.

Araya giren polisin ikazları üzerine taraflar yatıştırıldı.

Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan kız çocuğu: "Kendim planladım"İzmir'in Bornova ilçesindeki bir inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulunan kız çocuğunun, gece dışarıda vakit geçirdiği için ailesinin kendisine kızmasından korktuğunu ve bu nedenle kaçırılmış numarası yaptığını söylediği öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, 2020 saat kaçta kılınacak? Mevlid Kandili namazı kaç rekat kılınır?

Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, 2020 saat kaçta kılınacak? Mevlid Kandili namazı kaç rekat kılınır?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri... En güzel, en anlamlı, kısa-uzun, resimli 29 Ekim mesajları

Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri... En güzel, en anlamlı, kısa-uzun, resimli 29 Ekim mesajları

Sıradaki Haber