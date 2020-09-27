Kaza yaptığı aracı bırakıp kayıplara karıştı

Kaza, Adapazarı ilçesi D-650 Karasu yolu Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Erenler istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz belli olmayan Tofaş marka 54 HE 049 plakalı araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kaza esnasında araçta bulunan ve dört kişiden biri olan E.Ö. yaralanırken kaza sonrasında ise sürücü araçtan inerek kayıplara karıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı E.Ö. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken polis ekipleri kayıplara karışan araç şoförünü bulmak için çalışma başlattı.

Öte yandan, durumlarının iyi olduğunu ve kaza esansında araç içerisinde olduklarını belirten isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi ise aracın plakasını sökerek olay yerinden uzaklaştı. Kaza bölgesinde trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Olay yerine gelen çekici ile kaza yapan aracın bölgeden kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.