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30.06.2020 - 17:19 | | DHA

Kaza yerinde kalp masajıyla hayata döndürüldü, hastanede öldü!

Hatay’da, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Ethem Kara (62), ağır yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekibinin kalp masajıyla hayata döndürdüğü Kara, hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza yerinde kalp masajıyla hayata döndürüldü, hastanede öldü!

Kaza, öğleden sonra Arsuz- İskenderun yolu Gülcihan mevkisinde meydana geldi. Tarladan ana yola giriş yapan H.Ç. yönetimindeki 31 KL 292 plakalı hafif ticari araç ile Ethem Kara'nın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kara, yola savruldu.

Hafif ticari aracın sürücüsü H.Ç., kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, motosikletlinin çok kan kaybettiğini gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, Kara'nın kalbinin durduğu tespit edince kalp masajıyla hayata döndürdü. Ağır yaralı sürücü, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ethem Kara, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Hafif ticari aracın sürücüsü H.Ç. gözaltına alındı.

 

 

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