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13.03.2020 - 15:16 | | İHA

Kazada ölen uzman onbaşı toprağa verildi!

Konya’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Ali Genç, memleketi Samsun’da toprağa verildi.

Kazada ölen uzman onbaşı toprağa verildi!

Uzman onbaşı olarak göreve yeni atanan 21 yaşındaki Ali Genç ve 26 yaşındaki arkadaşı Mücahit Öktem, Konya İl Jandarma Komutanlığı'ndaki iki günlük eğitimlerinin ardından yeni görev yerleri Beyşehir ilçesi Üzümlü Jandarma Karakol Komutanlığı’na giderken trafik kazası geçirmişti. Trafik kazasında hayatlarını kaybeden Uzman Onbaşı Ali Genç ve Mücahit Öktem, düzenlenen törenle beraber dün memleketlerine uğurlandı. Samsun’un Terme ilçesinde ikamet eden Uzman Onbaşı Ali Genç’in cenazesi Terme Yenidoğan Mahallesi’ndeki baba evine getirildi.

Kazada ölen uzman onbaşı toprağa verildi

Yenidoğan Mahallesi Dörtyol Camisi’nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzman Onbaşı Ali Genç’in cenazesi askeri tören ile birlikte Örencik Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

 

 

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