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06.02.2020 - 08:14 | | DHA

Kazada sıkışan TIR şoförü 2 saatte kurtarıldı

Bolu'da TEM Otoyolu'nda önündeki TIR'a çarpan, TIR'ın şoförü Sedat Ariş, sıkıştığı araçtan yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu çıkarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazada sıkışan TIR şoförü 2 saatte kurtarıldı

Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Rüzgarlı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Sedat Ariş yönetimindeki 27 V 6152 plakalı TIR, Oğuzhan Şimşek yönetimindeki 06 SEV 08 plakalı demir boru yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada, Ariş'in kullandığı TIR'ın sürücü kabini, yerinden çıkarak önündeki TIR'ın dorsesinin üzerine devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil, İtfaiye, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Sedat Ariş, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Ariş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Ariş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönünde ulaşım yaklaşık 2,5 saat boyunca tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım tekrar normale döndü.

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktan acı haber geldi!İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir - İstanbul seferini yapan uçak iniş sırasında pistten çıktı. İstanbul Valisi Yerlikaya "Uçak pisten çıktıktan sonra 50- 60 metre sürükleniyor. TEM'den E-5'e bağlantı yolunun olduğu bu mevkide 30-40 metrelik yükseklikten buraya düşüyor. Uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu." şeklinde konuştu. Sağlık Bakanı Koca yaptığı son dakika açıklaması ile "İstanbul'da hastanelere başvuru toplamda 179 kişi oldu. Maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı. Kazası sonrasında kapatılan pistte uçuşlar yeniden başladı.
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