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25.06.2020 - 16:48 | | DHA

Kazada takla atan motosikletin sürücünü kaskı kurtardı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada çarpışma sonucu takla atarak asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsünü, kaskı kurtardı.

Kazada takla atan motosikletin sürücünü kaskı kurtardı

Kaza, dün akşam 20.15’te ilçe merkezindeki Karaağaç Mahallesi Şehit Bedi Acar Caddesi’nde meydana geldi. Yol kenarında yavaşlayan ve dönüş yapmak isteyen otomobile, arkasından gelen motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşen sürücü, asfalt zemine çakıldı. Kaskı sayesinde kazayı ucuz atlatan motosiklet sürücüsü ayağa kalkıp, yol kenarına yürüdü. Kazayı gören çevredekiler, yaralı motosikletliye yardıma koştu.

Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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