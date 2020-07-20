20.07.2020 - 10:52 | | DHA
Kazada yaralanan Alman, doğum gününde öldü!
Antalya’nın Alanya ilçesinde, motosikletiyle kamyona çarparak ağır yaralanan Alman Uwe Jens Bladt, 12 gündür tedavi gördüğü hastanede, 75'inci doğum gününde hayatını kaybetti.
Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde Alman Uwe Jens Bladt, 7 Temmuz günü motosikletiyle,
kamyona çarptı. Kazada ağır yaralanan Bladt, ambulansla kaldırıldığı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 12 gündür tedavi altında olan Bladt dün gece hayatını kaybetti. Baldt'ın 75'inci doğum gününde hayatını kaybettiği öğrenildi.
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümüne özel videoMilli Savunma Bakanlığınca (MSB) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan videoda Türk askerinin Ada'da Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünün, bağımsızlığının ve huzurunun teminatı olduğu bildirildi.