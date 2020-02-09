MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kazada yaralanan üniversiteli Burak, kurtarılamadı
ABONE OL
09.02.2020 - 18:50 | | DHA

Kazada yaralanan üniversiteli Burak, kurtarılamadı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, kontrolünden çıkıp, köprüden dereye uçan otomobilde 2 arkadaşıyla yaralanan üniversite öğrencisi Burak Söylemez (24), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yarıyıl tatilini geçirmek için öğrenim gördüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) memleketine geldiği öğrenilen Söylemez, toprağa verildi.

Kazada yaralanan üniversiteli Burak, kurtarılamadı

Kaza, cumartesi günü saat 01.30 sıralarında, Erek Mahallesi'nde meydana geldi. Karayaka Bulvarı'ndan şehir merkezi yönüne giden Burak Söylemez yönetimindeki 19 NC 555 plakalı otomobil, ilçe otogarı önündeki virajda kontrolden çıkıp, köprüden İmbat Deresi'ne uçtu. Kazada sürücü Söylemez ile yanındaki arkadaşları Osman Nuri Özbek (23) ve Gökberk Başara (24), takla atarak bir bölümü sulara gömülen otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki 3 genç, ekiplerin çalışmasıyla yaralı çıkarıldı. Sağlık görevlileri, ambulanslarla 3 arkadaşı Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan Burak Söylemez, ilk müdahalesinin ardından önce Tokat Devlet Hastanesi'ne ardından da Sivas'taki özel hastaneye sevk edildi. Erdal- Mevlüde Söylemez çiftinin 2 çocuğundan Burak Söylemez, dün gece doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Osman Nuri Özbek ve Gökberk Başara'nın tedavisinin ise sürdürüldüğü belirtildi. 

Kazada yaralanan üniversiteli Burak, kurtarılamadı

KKTC'deki üniversitede fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde öğrenim gören Burak Söylemez'in, yarıyıl tatilini geçirmek için memleketi Tokat'a geldiği öğrenildi. Söylemez için bugün ikindi vakti Büyük Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Burak Söylemez'in cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Sarmadut Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Mahalle arasında poşetle kayak keyfi kazayla bittiGiresun’da kar yağışının ardından mahalle arasında poşetle kayak keyfi kazayla bitti. Yokuştan aşağı kayan 3 genç yoldan geçen aracın altına girerken kazada bir kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İnstagram Dondurma Linki - 2020 Instagram Hesap Dondurma ve Geçici/Kalıcı Durdurma Ekranı

İnstagram Dondurma Linki - 2020 Instagram Hesap Dondurma ve Geçici/Kalıcı Durdurma Ekranı

Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

Sıradaki Haber