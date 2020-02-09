Kazada yaralanan üniversiteli Burak, kurtarılamadı

Kaza, cumartesi günü saat 01.30 sıralarında, Erek Mahallesi'nde meydana geldi. Karayaka Bulvarı'ndan şehir merkezi yönüne giden Burak Söylemez yönetimindeki 19 NC 555 plakalı otomobil, ilçe otogarı önündeki virajda kontrolden çıkıp, köprüden İmbat Deresi'ne uçtu. Kazada sürücü Söylemez ile yanındaki arkadaşları Osman Nuri Özbek (23) ve Gökberk Başara (24), takla atarak bir bölümü sulara gömülen otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki 3 genç, ekiplerin çalışmasıyla yaralı çıkarıldı. Sağlık görevlileri, ambulanslarla 3 arkadaşı Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan Burak Söylemez, ilk müdahalesinin ardından önce Tokat Devlet Hastanesi'ne ardından da Sivas'taki özel hastaneye sevk edildi. Erdal- Mevlüde Söylemez çiftinin 2 çocuğundan Burak Söylemez, dün gece doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Osman Nuri Özbek ve Gökberk Başara'nın tedavisinin ise sürdürüldüğü belirtildi.

KKTC'deki üniversitede fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde öğrenim gören Burak Söylemez'in, yarıyıl tatilini geçirmek için memleketi Tokat'a geldiği öğrenildi. Söylemez için bugün ikindi vakti Büyük Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Burak Söylemez'in cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Sarmadut Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.