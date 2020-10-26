Kazada yaralandÄ± KameralarÄ± gÃ¶rÃ¼nce...

Kaza, saat 20.40Â sÄ±ralarÄ±nda Ãœniversite Mahallesi Ä°brahim Ã–ktem Caddesi'ndeÂ meydana geldi. Ahmet Kaya (23) yÃ¶netimindeki 70 AY 675 plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kÄ±p, refÃ¼jdeki aÄŸacÄ± devirdikten sonra karÅŸÄ± ÅŸeride geÃ§erek durdu. Hurdaya dÃ¶nen otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Ahmet Kaya ve yanÄ±ndaki Mustafa KoraÅŸ (22) yaralandÄ±.Â

AraÃ§ iÃ§inde sÄ±kÄ±ÅŸan KoraÅŸ'Ä±n, itfaiye ekiplerinin kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda kendisini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen gazetecilere elinin baÅŸ parmaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rarak 'okey' iÅŸareti yapmasÄ± dikkat Ã§ekti. KurtarÄ±ldÄ±ktan sonra sedyeyle ambulansa alÄ±nan KoraÅŸ, bu kez de kameralara,Â annesinin deÄŸil ama babasÄ±nÄ±n kÄ±zacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YaralÄ± 2 kiÅŸi ambulansla Karaman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â

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