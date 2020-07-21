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21.07.2020 - 10:05 | | İHA

Kazada yaralanmıştı! 11 gün sonra acı haber

İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan kadın, 11 gün sonra hayatını kaybetti.

Kazada yaralanmıştı! 11 gün sonra acı haber

Kaza 8 Temmuz sabahı saat 07.30 sıralarında İzmir - Ödemiş karayolunda meydana geldi. İddiaya göre Duygu D. idaresindeki Nissan marka 35 AIY 437 plakalı otomobil, önünde seyreden Sedat Toplu idaresindeki 35 ZSE 31 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Sedat Toplu ve eşi Kısmet Toplu yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çifti Ödemiş Devlet Hastanesine sevk etti.

11 GÜN DAYANABİLDİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Kısmet Toplu'nun 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

Toplu etkinliklerde risk 3 kat fazla!Erzurum, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Vançelik, şampiyonluk kutlamaları, düğün ve taziye gibi insanların toplu olarak bir araya gelme etkinliklerinin sağlık çalışanlarını tedirgin ettiğini söyledi. Prof. Dr. Vançelik, "Bir markette alışverişte, risk birken toplu, özellikle 500 kişinin üzerinde bulunan kutlamalar, düğünler veya taziye ziyaretlerinde bu risk üç katına çıkmakta" dedi.
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