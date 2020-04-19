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19.04.2020 - 16:49 | | DHA

Kazadan 117 gün sonra hayatını kaybetti!

Burdur- Isparta dağ yolunda hafif ticari aracın 40 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve hastanede tedavi gören Mehmet Demirezen (43), 117 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kazadan 117 gün sonra hayatını kaybetti!

Burdur- Isparta dağ yolu Çerçin Barajı mevkisinde 24 Aralık 2019 tarihinde meydana gelen kazada, Isparta'da gittikleri hastaneden Burdur'a dönen Mehmet Demirezen ile kızı Huriye Demirezen'in bulunduğu hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yaklaşık 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba- kız AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Huriye Demirezen, ilk tedavisinin ardından taburcu olurken, omzunda ve omuriliğinde kırıklar olan Mehmet Demirezen ise ameliyat edildikten sonra yoğun bakım servisine yatırıldı. Demirezen burada sürdürdüğü 117 günlük yaşam mücadelesini bugün öğle saatlerinde kaybetti. Demirezen'in cenazesinin yarın Gölhisar ilçesine bağlı İbecik köyünde defnedileceği belirtildi.

 

 

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