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20.04.2020 - 10:51 | | DHA

Kazadan 117 gün sonra ölen sürücü toprağa verildi

Isparta'dan hastane dönüşü kullandığı araçla 40 metrelik uçuruma yuvarlanarak ağır yaralanan ve 117 gün sonra yaşamını yitiren Mehmet Demirezen (43), Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı İbecik köyünde toprağa verildi.

Kazadan 117 gün sonra ölen sürücü toprağa verildi

Burdur-Isparta dağ yolu Çerçin Barajı mevkiinde 24 Aralık 2019 tarihinde meydana gelen kazada, Isparta'da gittikleri hastaneden Burdur'a dönen Mehmet Demirezen ile kızı Huriye Demirezen'in bulunduğu hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yaklaşık 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada yaralanan baba-kız AFAD ekipleri tarafından uçuruma yuvarlanan araç içinden çıkarılarak Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Huriye Demirezen ilk tedavisinin ardından taburcu olurken, omuzunda ve omuriliğinde kırıklar olan Mehmet Demirezen ise ameliyat edildikten sonra yoğun bakım servisine yatırıldı. Demirezen burada sürdürdüğü 117 günlük yaşam mücadelesini dün öğle saatlerinde kaybetti.

Demirezen'in cenazesi yakınları ve arkadaşları tarafından tedavi gördüğü Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden alınarak Burdur'a getirildi. Ulu Cami'de Demirezen için cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Enver Türkmen'in kıldırdığı namaza İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi ile Demirezen'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Demirezen'in cenazesi Gölhisar ilçesine bağlı İbecik köyünde toprağa verildi.

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