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29.10.2020 - 17:05 | | DHA

Kazayı duydu, koştu! 'Kızıma bir şey oldu mu?' diyerek fenalaştı

Afyonkarahisar'da babasıyla cep telefonu almaya giden Pınar Meydan, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Haberi alıp, gelen Pınar'ın annesi Nurten Meydan, "Kızım nerede, doğru söyleyin bir şey oldu mu?" diyerek fenalık geçirdi. Çocuğunun iyi olduğunu öğrenen anne, daha sonra hastaneye gitti.

Kazayı duydu, koştu! 'Kızıma bir şey oldu mu?' diyerek fenalaştı

Afyonkarahisar'ın Milli Birlik Caddesi'nde dün öğle saatlerinde babası Yılmaz Meydan ile cep telefonu almaya giden Pınar Meydan (11), yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada 03 UV 219 plakalı hafif ticari araç, Pınar Meydan'a çarptı. Yaralanan Pınar'a ilk müdahaleyi ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri yaptı. Pınar Meydan, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

ANNE FENALIK GEÇİRDİ

Kazayı duyup, koşarak, caddeye gelen anne Nurten Meydan ise polislere ve çevredeki esnafa "Kızım nerede, doğru söyleyin, bir şey oldu mu?" diyerek fenalaştı. Olay yerindeki polis ekipleri, anneyi sakinleştirmeye çalıştı. Kızının sağlık durumunun iyi olduğuna bir süre sonra ikna olan Nurten Meydan, Pınar'ın babasıyla cep telefonu almaya gittiğini anlatarak, olay yerindeki duraktan dolmuşa binip, hastaneye gitti.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen kıza, hafif ticari aracın çarpma anı yer aldı.

Kazayı duydu, koştu Kızıma bir şey oldu mu diyerek fenalaştı

 

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