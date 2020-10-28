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28.10.2020 - 00:09 | | DHA

Kazayı gördü aniden frene bastı! Ortalık karıştı

Bursa'da kaza yapan araçlara çarpmamak için ani fren yapan motosiklet sürücüsü Suat Bekler (28), devrilen motosikletin altında kalarak, yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Alanyurt yolunda meydana geldi. 16 AC 6550 plakalı motosikletiyle İnegöl yönüne giden Suat Bekler, kaza yapan araçları görünce aniden frene bastı. Frenin etkisiyle devrilen motosikletin altında kalan Bekler, yaralandı.

Kazayı gördü aniden frene bastı Ortalık karıştı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bekler, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Beklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı gördü aniden frene bastı Ortalık karıştı

Kazayı görüp, aniden frene basan motosiklet sürücüsü yaralandıBursa'da kaza yapan araçlara çarpmamak için ani fren yapan motosiklet sürücüsü Suat Bekler (28), devrilen motosikletin altında kalarak, yaralandı.
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