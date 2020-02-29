Kazlıçeşme-Edirne mülteci hattı

Edirne’ye ulaşmayı hedefleyen göçmenleri, otobüs ve minibüsler kişi başı 100-150 liraya taşırken, taksiler de kişi başı 250 liraya Zeytinburnu-Edirne hattı kurdu. Zeytinburnu Kazlıçeşme Meydan’ı ve Zeytinburnu 58. Bulvar’da toplanan göçmenler, tuttukları minibüs, otobüs ve taksilerle sınıra doğru doğru yola çıktı. Edirne’ye gitmek için yola çıkan göçmenlerin büyük bir kısmını Afgan ve Özbekler oluşturdu.



Göçmen yarışı



Göçmenleri taşıyan otobüsler sabah saatlerinde ücretsiz giderken öğleden sonra kişi başı 100-150 lira karşılığı yolcu taşımaya başladı. Bazı göçmenler ise kişi başı 250 lira ödeyerek taksilerle yola çıktı. Zamanla Kazlıçeşme Meydan’ında onlarca otobüs ve minibüs adeta göçmen kapma yarışına girdi. Edirne yolunda otobüste konuştuğumuz göçmenler durumdan oldukça memnundu. Göçmenler, Avrupa hayallerini gerçekleştirmek ve daha iyi bir yaşam için gitmek istediklerini söyledi.



Fransa’ya gitmek üzere yola çıktığını söyleyen 17 yaşındaki Muhammet Çetin, “Afganistan’dan 6 ay önce geldim burada tekstil atölyesinde çalışıyorum. Sınırdan geçemediğimiz için burada çalışmaya başladım. Çocukluğumdan beri üniversite okuyup doktor olmayı istedim. Şimdi kapıların açıldığını duyduk çok sevindik. Fransa’ya gidip tıp eğitimi almak istiyorum. Yerleştikten sonrada ailemi de yanıma almak istiyorum” derken belirten 18 yaşındaki Yusuf Mirzazade de, “Türkiye’nin aldığı bu karardan çok memnunum. Burada işlerimiz kötüydü. Daha iyi bir hayat için Avrupa’ya gitmek istiyorum. Ülkemde savaş olmasaydı böyle yollara düşmezdim. Kaçak yollardan Avrupa’ya gitmek istedim ama çok para istedikleri için gidemedim. Kapıların açıldığını duyunca hemen eşyalarımı alıp geldim” dedi.



‘Artık hangi ülke olursa’



Edirne’ye umut yolculuğuna çıktığını ifade eden 23 yaşındaki Ahmet Yusufi de şunları anlattı; “Afganistan’dan 3 yıl önce çalışabilmek için geldim. Burada tanıştığım Samira ile evlendim. Eşimle yaşımız daha çok genç. Doğacak çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlamak istiyoruz.” derken, nişanlısı ve ailesiyle daha iyi bir hayat umuduyla yola çıktığını söyleyen Ferhat Cevadi de, “Afganistan’dan 5 yıl önce geldim. Nişanlım Arzu Alizai, annesi Meryem Alizai, babası Olam Alizai ve küçük kardeşiyle yola çıktık sınıra gidiyoruz. Sınırı geçtikten sonra Avrupa’da hangi ülkeye gidebilirsek oraya yerleşmeyi düşünüyoruz” dedi.