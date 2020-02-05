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05.02.2020 - 16:01 | | DHA

Kedilere tekme atmıştı! Yasal işlem başlatıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir marketin önünde duran 2 kediyi tekmelerken görüntülenen kişinin H.T. olduğu belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan H.T. hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Kedilere tekme atmıştı! Yasal işlem başlatıldı

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde geçen 31 Ocak günü, güvenlik kameralarına yansıyan olayda, bir kişi önce sağ tarafında oturan kediye, ardından da market kapısı önündeki kediye tekme atıyor. Kediler can havliyle kaçışırken, tekme atan adam markete giriyor.

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine yapılan incelemede, kedilere tekme atan kişinin H.T. olduğu belirlendi. H.T.'nin olayın yaşandığı binanın sahibi olduğu, binanın girişindeki markette çalışanların, kedi ve köpekler için kapı önüne mama bırakmasına sinirlenip, kedileri tekmelediği ortaya çıktı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan H.T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise sürüyor.

 

 

Çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları böyle görüntülendiVan'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Van- Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşmesi sonucu 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri ile 9 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. AFAD'ın son dakika açıklamasında da hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği bildirildi.
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