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10.11.2020 - 10:49 | | AA

Kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veterinerden şikayetçi oldu

Antalya'da sokakta ölmek üzereyken bulup sahiplendiği kedinin yanlış tedavi sonucu öldüğünü iddia eden kadın, veteriner hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veterinerden şikayetçi oldu

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Tuğba Yurttaş, 5 yıl önce sokak hayvanlarına yem verdiği sırada hastalıktan ölmek üzereyken bulduğu kediyi  sahiplendi. Tedavilerini yaptırdığı kediye "Mischa" adını veren Yurttaş, "can dostum" dediği kediye yıllarca özveriyle baktı.

Yurttaş, boşaltım sistemindeki rahatsızlık nedeniyle kedisini  veteriner S.K'ye götürdü.

Yaklaşık 10 gün süren tedavi gören kedisinin ölüm haberini alan  Yurttaş, yanlış tedavi uygulandığını öne sürerek, veteriner hakkında savcılığa  suç duyurusunda bulundu.

Kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veterinerden şikayetçi oldu

"BENİM CANIM YANDI AMA BAŞKASININ YANMASIN"

Yurttaş, veterinerin 10 gün boyunca bütün ısrarlarına  rağmen kendi bildiğini yaptığını, bu nedenle kedisinde organ yetmezliği  oluştuğunu iddia etti.

Veterinerin ihmalinin bulunduğunu savunan Yurttaş, "Yaklaşık 30 sokak  hayvanının her gün karnını doyuruyorum. Hayvanlar benim ailem gibi. Mischa ile  çok büyük bir bağımız vardı. Çok üstüne düşüyordum. O benim evladım gibiydi.  Üzerine o kadar titriyordum ki ölümü benim için çok sarsıcı oldu, çok yıkıldım.  Yokluğunu alışabilmiş değilim." ifadesini kullandı.

Veteriner hekim S.K. ise olaya ilişkin savunmasını savcılığa  verdiğini, kimin haklı olup olmadığının ortaya çıkacağını belirtti.

 

 

 

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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