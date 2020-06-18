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18.06.2020 - 10:58 | | DHA

Kediyi, kalp masajıyla hayata döndürdüler

Denizli'nin Buldan ilçesinde, başı konserve kutusuna sıkışan ve kalbi duran kedi, itfaiye erlerinin yaptığı kalp masajıyla hayata döndü.

Kediyi, kalp masajıyla hayata döndürdüler

Denizli Güroluk Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kökdemir, evinin depo kısmında, bakımını üstlendiği bir sokak kedisinin başını konserve kutusuna sıkıştırdığını gördü.

Kediyi kurtarmaya çalışan ancak başaramayan Kökdemir, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Eve gelen itfaiye ekibi kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kediyi bulunduğu yerden alan ekipler, makasla başındaki konserve kutusunu kesti.

Bu sırada başı sıkıştığı yerden kurtulan kedinin kalbi durdu. Kedi için seferber olan itfaiye erleri, üzerine su döküp kalp masajı yapmaya başladı.

Solunumu da duran kedi, itfaiyecilerin yoğun gayreti sonucu yaklaşık 2 dakika sonra yeniden nefes aldı. Tek gözü kör olduğu belirtilen kedinin yeniden hayata dönmesi, itfaiyecileri ve vatandaşları mutlu etti.

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