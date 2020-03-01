MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Keklerin içinden uyuşturucu çıktı!
ABONE OL
01.03.2020 - 13:04 | | DHA

Keklerin içinden uyuşturucu çıktı!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, üzerinde bulunan keklerin içinde uyuşturucu ele geçirilen 2'si tutuklandı.

Keklerin içinden uyuşturucu çıktı!

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan kişileri yönelik 27- 29 Şubat tarihleri arasında operasyon düzendi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'sininin üzerinde yapılan aramada bulunan keklerin içinde 18 gram eroin, 16 gram metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, keklerin içinde uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

 

 

Emekli doktor ve hemşireler de göreve çağrılacakÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya diz çöktüren koronavirüse dair haberler gelmeye dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çiçero filmi konusu nedir? Çiçero nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Çiçero filmi konusu nedir? Çiçero nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

300 ameliyat sonra su içti

300 ameliyat sonra su içti

Sıradaki Haber