21.03.2020 - 07:00 | | HABER MERKEZİ
Keldani çiftinden acı haber
İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril’in Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyünde yaşayan ve 11 Ocak’tan bu yana haber alınamayan annesi Şimuni Diril’in (65) cansız bedeninin dün köyün içinden geçen dere yatağında bulunduğu öne sürüldü.
HABER MERKEZİ
Diril’in babası Hürmüz Diril’den (71) henüz haber yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Mesai arkadaşımız Keldani papaz Remzi Diril’in anne babası haftalardır kayıptı. Umutla güzel haberler duymayı bekliyorduk. Ne yazık ki Şimuni Teyze’ye ait olduğu düşünülen cesede ulaşıldı. Hürmüz Amca’dan hâlâ haber yok” ifadelerini kullandı.