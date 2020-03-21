Keldani çiftinden acı haber

Diril’in babası Hürmüz Diril’den (71) henüz haber yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Mesai arkadaşımız Keldani papaz Remzi Diril’in anne babası haftalardır kayıptı. Umutla güzel haberler duymayı bekliyorduk. Ne yazık ki Şimuni Teyze’ye ait olduğu düşünülen cesede ulaşıldı. Hürmüz Amca’dan hâlâ haber yok” ifadelerini kullandı.