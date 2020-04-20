Kelime Eş Anlamlısı Nedir? Kelime Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Kelime, anlam ve görevi bulunan, tek başına kullanılabilen ses topluluğuna deniyor. Kelimeler; canlı ve cansız varlıkları tanımlamada, bir işi, eylemi, bilgiyi ve olayları ifade etmede kullanılır. İlgili kelimeler kullanıldığında bahsedilen varlık veya eylem gözünüzde canlanır.

Kelimenin Eş Anlamlısı Nedir?

Arapça kökenli olan kelimenin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre eş anlamlısı söz, sözcük ve lügattir. Bazı durumlarda yan anlam olarak da “lafız” kullanılabiliyor. Genellikle günlük hayatta konuşmalarda ve yazılarda kelimenin eş anlamlısı olarak “sözcük” kullanılıyor.

Cümle içinde kelimenin eş anlamlısı kullanıldığında anlam kayması veya cümle bozulması olmuyor. Örneğin; “Bu cümle 6 kelimeden ibarettir.” yerine “Bu cümle 6 sözcükten ibarettir.” diye söylenebilir.

Kelime Nedir?

Türk Dil Kurumu’na göre kelime; anlamlı ses veya ses birliği olarak tanımlanıyor. Canlı veya cansız varlıkları göstermede, yapılan iş, hareket ya da eylemin nasıl yapıldığını anlatmada kullanılan ses topluluğudur.