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19.05.2020 - 11:57 | | DHA

Kemerburgaz'da jandarma ekiplerinden denetim

İstanbul Kemerburgaz'da jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde de denetimlerine devam etti. Havadan drone’la da denetim yapan ekipler, kurallara uymayan sürücülere ceza kesti. Eyüpsultan Kemerburgaz’da jandarma ekipleri, kontrol noktasında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sürücü ve araçlara, toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde de denetimler sırasında yoldan geçen tüm araçlar durduruldu. Araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların izin belgeleri kontrol edildi.

Kemerburgaz'da jandarma ekiplerinden denetim

Jandarma ekipleri, durdukları araçlarda vatandaşlara, ‘evde kalınması ve mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması’ uyarılarında bulundu. Ekipler durdukları toplu taşıma araçlarının şoförlerine ise ‘ 65 yaş ve üstü, 20 yaş altı vatandaşları ve maske takmayan yolcuları’ araçlarına bindirmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sırasında 20 yaş altı iki vatandaşa sokağa çıkma yasağı kısıtlamasına uymadıkları için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu maddesine istinaden 3 bin 180 TL para cezası uygulandı. Aracını yıkamaya götürmek için dışarı çıkan 20 yaş altı vatandaşlardan diğerine ise kimliğini taşımadığı için cezai işlem uygulandı. Ekipler drone ile havadan da denetim yaptı.

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