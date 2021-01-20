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20.01.2021 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Kendi açtığı davaya zorla getirilecek

Şişli’de yürürken başına kum dolu mukavva düşünce inşaat sorumlusuna dava açan modacı Gülşah Saraçoğlu, açtığı davaya gelmeyince hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Kendi açtığı davaya zorla getirilecek

Modacı Gülşah Saraçoğlu, 2017 yılında Şişli Teşvikiye Caddesi’nde yanından geçtiği bir binadan başına içi kum dolu mukavva düşmüştü. Ölümden dönen Saraçoğlu’nun şikayeti sonrasında inşaatın sorumlusu olan Cihan S., “taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Cihan S. ifadesinde, olay anında inşaatta bir çalışma olmadığını, aşağı düşebilecek şekilde malzeme de bırakmadıklarını söyleyerek, “Binaya kartonları toplamaya girenler fırlatmış olabilir” demişti.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde önceki gün ilk duruşması yapılan davaya Saraçoğlu da sanık Cihan S. de katılmadı. Mahkeme usule uygun tebligat yapıldığı halde duruşmaya gelmeyen Saraçoğlu ve sanık S.’nin zorla getirilmesine karar verdi.

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