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27.12.2020 - 14:19 | | İHA

Kendi araçlarına takmak için çaldılar!

Eskişehir’de kaza yaptıkları araçlarına takmak için 4 farklı araçtan parça çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kendi araçlarına takmak için çaldılar!

Alınan bilgiye göre, Eskişehir’de oturan A.A., B.A. ve C.A. ortak kullandıkları otomobille 15 Aralık’ta maddi hasarlı kaza yaptı. Kazada hasar gören far, arka kapı, oto teyp ve ses sistemlerini tamir ettirmek yerine şüpheliler Yenidoğan Mahallesi, Şarhöyük Mahallesi, Şirintepe Mahallesi ve Emek Mahallesi’nde aynı marka ve model araçlar tespit ederek özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde park halindeki araçlardan eksik parçaları çaldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, araç sahiplerinin başvurusu üzerine hırsızlık şüphelilerinin A.A., B.A. ve C.A. olduğunu tespit etti. Bir süre takibe alınan şüpheliler evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan incelemede çaldıkları malzemeleri kendi araçlarına monte ettikleri ortaya çıktı.

Evlerdeki aramalarda ise araç parçalarının yanı sıra ses sistemi, far ve oto teyp, paspas ile diğer parçalar ele geçirildi. Gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150’şer lira idari para cezası kesildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Son dakika... 'Gidecek yerim yok' diyen vatandaş sokakta uyurken böyle bulunduGelen son dakika haberine göre; sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. 'Gidecek yerim yok' dediği halde ceza kesilen vatandaş ile ilgili Emniyet'ten yapılan açıklamada, 'Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz' denildi. Öte yandan polis ve zabıta ekiplerinin bulduğu evsiz vatandaş, sosyal hizmetler barınma evine yerleştirildi.
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