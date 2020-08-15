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15.08.2020 - 07:00 | | İSTANBUL DHA

Kendi kombinasyonunu oluşturdu, 750 bin TL ikramiye kazandı

Sisal Şans, yılların geleneği Milli Piyango’nun büyük ikramiyesi 3 milyon TL olan ilk çekilişini 9 Ağustos Pazar günü gerçekleştirdi. Uzun süredir merakla beklenen çekilişin talihlilerinden biri de ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletin sahibi O.E. oldu.

Kendi kombinasyonunu oluşturdu, 750 bin TL ikramiye kazandı

Kendisine 750 bin TL ikramiye kazandıran biletin hikayesini paylaşan talihli, bileti; eşinin ve oğlunun doğum gününe ait rakamları kombine ederek oluşturduğunu söyledi.

3 Ağustos sabahı millipiyangoonline.com adresine girerek bir süre oyunları incelediğini belirten 46 yaşındaki talihli, aynı gün daha sonra Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasını indirerek kendi özel biletini oluşturmaya karar verdi.

Uzun süredir şans oyunları oynadığını belirten O.E., “Kendi özel biletimi yaratmak ve bir kombinasyon oluşturmak istedim. 1 rakamının amortiye çıkacağını düşünüyordum ve uygulamada 11’le biten biletleri araştırdım. 29 eşimin doğum günü, 06 Haziran ayı oğlumun doğduğu ay, 11 de oğlumun doğum yılının son iki hanesi. Ben de bu rakamlardan oluşan bileti oluşturarak 290611 numaralı çeyrek bileti satın aldım” dedi.

Kızına araba alacak

Bu kombinasyonlarla biletini oluşturan O.E., 9 Ağustos günü biletini kontrol ettiğinde 750 bin TL ikramiyenin kendisine çıktığını görüp Sisal Şans ile iletişime geçerek 12 Ağustos günü ikramiyesini aldı. O.E., kazandığı ikramiyeyle ilk önce kızına araba alacağını söyledi. Gelenekselleşmiş Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleşiyor. Özel Çekilişler ise 30 Ağustos, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs ve yılbaşında düzenleniyor.

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