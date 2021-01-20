948 bin sağlık çalışanına CoronaVac aşısının ilk dozunun uygulanmasının ardından dün kitlesel aşılamada huzurevi, engelli ve bakımevlerinde kalanlar ile çalışanların yanı sıra 90 yaş üstü vatandaşların aşılanmalarına başlandı.

Bu kapsamda Türkiye genelinde söz konusu kuruluşlarda kalan 87 bini aşkın kişi ve personel aşılanacak. Son 6 ayda Kovid-19 geçirenlere aşı uygulanmayacak.

İlk doz aşısını olan Ankara 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinden 82 yaşındaki Birsen Sungurer, “Kendimi süper hissediyorum. Aşı olduğumu hissetmedim. Şimdi de çok rahatım” dedi. 72 yaşındaki Harika Türkay ise “Aşı olduğum için çok mutluyum, kendimi çok iyi hissediyorum. Herhangi bir sorunum yok” ifadesini kullandı. Türkay, salgın sebebiyle mart ayından beri huzurevinde olduklarını söyledi:

“Evlerine gitmek isteyenlere bir aydan evvel dönmemek kaydı ile izin verildi. Ben de kızımın yanına gittim ama korku içinde buraya geldim. Burada çok korkusuz yaşıyorum. İnşallah herkes aşı olur. Rahat rahat dışarı çıkabiliriz.”

‘TEDBİRLER GEVŞETİLEBİLİR’

İkinci doz aşılar ise 28 gün sonra yapılacak. Aşıların ardından 15 gün bağışıklanma süresi beklenecek. Ardından bu kuruluşlardaki Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi gündeme gelebilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, Ankara 75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada “Aşılarımız kuruluşlarda oluşturduğumuz aşı ünitelerinde, revirlerde, sağlık gözetimi altında yapılmakta. Aşılamadan sonra yaşlılarımızı, engellilerimizi öncelikle bir süre revirde gözlem altına alıyoruz. 28 gün sonra ikinci doz aşılar da yapılacak. Aşı sonrasında da 15 gün bağışıklanma süresini bekleyeceğiz. İnşallah ondan sonra kuruluşlardaki tedbirlerimizi de ona göre esneteceğiz ve yaşlılarımız sevdiklerine, ailelerine, çocuklarına kavuşabilecek müjdesini de buradan vermek istiyorum” dedi.