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15.06.2020 - 15:42 | | İHA

Kendini asan şahıs, son anda kurtarıldı

Kayseri’de kendini asarak intihar girişiminde bulunan bina görevlisi, yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kendini asan şahıs, son anda kurtarıldı

Kayseri Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesinde bulunan bir apartmanda görevli olarak çalışan ve bunalımda olduğu iddia edilen M.K.Ş. (35), ikametinde kendini boruya asarak intihar etmeye kalkıştı.

Eve giren yakınları, M.K.Ş.'yi asılı olarak görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk belirlemelerde ağır yaralı olduğu tespit edilen M.K.Ş., Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis ekipleri de ikamette inceleme yaptı.

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