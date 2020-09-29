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29.09.2020 - 10:07 | | DHA

Kendini jandarma olarak tanıtan dolandırıcıyı, jandarma yakaladı

Denizli'nin Tavas ilçesinde kendisini 'jandarma' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapmaya çalışan M.Ç. (22), jandarmalar tarafından saklandığı metruk evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kendini jandarma olarak tanıtan dolandırıcıyı, jandarma yakaladı

Olay, geçen 27 Eylül’de Tavas'ın Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan H.Ç.'yi (60) cep telefonundan arayan ve kendisini jandarma olarak tanıtan bir kişi, adının bir cinayet olayına karıştığını, kendisini bu durumdan kurtarmak için eve gelip değerli eşya ve paraları alacağını söyledi. Yaklaşık 1 saat sonra eve gelen ve altınla paraları isteyen şüpheli, H.Ç.'nin durumdan şüphelenmesi ve çeşitli sorular sorması üzerine paniğe kapılıp, kaçtı. H.Ç.'nin durumu jandarmaya bildirmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı. Mahalledeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen JASAT ekibi, kısa sürede şüphelinin M.Ç. olduğunu belirledi.

METRUK EVDE YAKALANDI

Şüphelinin metruk evde saklandığını tespit eden jandarma, M.Ç.'yi operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., tutuklandı.

 

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