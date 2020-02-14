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14.02.2020 - 15:43 | | DHA

Kendisinden ayrılmak isteyen kadını defalarca bıçakladı

Denizli'de ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zeki Ö. tarafından, 5 yerinden bıçaklanan Gülden Kıras'ın hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Zeki Ö. ise, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kendisinden ayrılmak isteyen kadını defalarca bıçakladı

Denizli Merkezefendi ilçesinde yaşayan Zeki Ö.(27) , dün saat 23.00 sıralarında, ilişkisini bitirmek isteyen kız arkadaşı Gülden Kıras'ın (26)  Sümer Mahallesi 2264 Sokak'taki evinin önüne geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Zeki Ö., yanında getirdiği bıçak ile ilk evliliğinden 2 çocuğu bulunan Gülden Kıras'ı 5 yerinden bıçaklayıp, kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Gülden Kıras, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakıma alındı. Genç kadının hayati tehlikeyi atlattığı bildirilirken, olaydan sonra kaçan zanlı, polis tarafından Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alındı.

İfadesinde Gülden Kıras'ı kendisinden ayrılmak istemesi üzerine çıkan tartışmada bıçakladığını itiraf eden Zeki Ö., "Pişmanım" dedi. Zeki Ö., adliyeye sevk edildi.

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