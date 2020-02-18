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18.02.2020 - 15:09 | | DHA

Kendisini işten çıkaran amirinin evini kurşunladı!

İzmit’te, kendisini işten çıkaran amirinin evine tabancayla ateş açan S.E.T. ile ona yardım eden 2 arkadaşı, polis tarafından yakalandı. Silahlı saldırı, mobese kameralarına yansıdı.

Kendisini işten çıkaran amirinin evini kurşunladı!

Olay, 17 Şubat günü saat 03.00 sıralarında Alikayha Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Otomobille gelen 3 kişi, M.A. ve H.A. çiftinin oturduğu daireye tabancayla 4 el ateş edip kaçtı. Çiftin ihbarı üzerine adrese, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgedeki güvenlik kamerası ve mobese kayıtlarını incelemeye aldı. Mobese kameralarına saniye saniye yansıyan saldırı olayını gerçekleştirenlerin S.E.T., F.Y. ve H.E.Ç. olduğunu belirledi. 3 şüpheli, adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.

Kendisini işten çıkaran amirinin evini kurşunladı

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden S.E.T.’nin ifadesinde, M.A.’nın çalıştığı fabrikada amiri olduğunu ve kendisini işten çıkardığı için evini arkadaşlarıyla birlikte kurşunladığını itiraf ettiği belirtildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

Üniversitede ekipleri alarma geçiren zarfın sırrı ortaya çıktı!Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Meslek Yüksekokulu'nda görevli Doç. Dr. İbrahim Kıvrak'ın makam odasının kapısının altına bırakılan zarfın içindeki maddenin nişasta olduğu öğrenildi. Doç. Dr. Kıvrak'ı korkutmak için şaka yaptığını ileri süren iki öğretim görevlisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretim görevlileri H.A.A. ve Y.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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