Kendisini 'savcÄ±' diye tanÄ±tÄ±p, 48 bin lira dolandÄ±rdÄ±

Polisi harekete geÃ§iren dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k olayÄ±, 5 Åžubat gÃ¼nÃ¼ Antalya'da meydana geldi. Ä°lÂ Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Yankesicilik ve DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi'ne mÃ¼racaat eden Ãœ.T., kendisini arayÄ±p, 'savcÄ±' olduÄŸunu sÃ¶yleyen kiÅŸinin, 'AdÄ±nÄ±z FETÃ– soruÅŸturmasÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±' diyerek, 48 bin lirasÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ãœ.T., parayÄ± bankadan kredi Ã§ekerek, Ã¶dediÄŸini de aktardÄ±.

Ä°hbarÄ±n ardÄ±ndan harekete geÃ§en ekipler, bÃ¶lgede bulunan gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ±n kayÄ±tlarÄ±nÄ± tek tek inceleyip, ÅŸÃ¼phelinin M.K. olduÄŸunu belirledi.

Operasyon dÃ¼zenleyen ekipler, M.K.'yi yakalayÄ±p, gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Polis merkezindeki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan bugÃ¼n adliyeye sevk edilen M.K., Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.