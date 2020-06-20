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20.06.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Kenevirleri sularken polislere yakalandı

İstanbul’da haklarında arama ve yakalama kararı bulunan aranan şahıslara yönelik olarak bir gecede yapılan 705 operasyonda aranan 248 kişi gözaltına alındı.

Kenevirleri sularken polislere yakalandı
FERİT ZENGİN İstanbul

Şafakta operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde ilçe ekiplerinin de desteğinde gerçekleşen operasyonlar 16 Haziran gecesi sabaha karşı gerçekleştirildi. 659 polisin görev aldığı operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı olan şüphelilerin yakalanması için sabah 05.00 itibariyle İstanbul’un merkez ilçelerinde önceden tespit edilen 705 adrese operasyon düzenlendi.

33’ü hırsızlık, 32’si yaralama, 26’sı dolandırıcılık, 20’si tehdit ve hakaret, sekizi  yağma ve gasp, sekizi cinsel istismar, beşi hürriyetinden yoksun bırakma, üçü yaralama, biri cinayet ve 112’si uyuşturucu ve farklı suçlardan aranan 248 şahıs saklandıkları adreslerinde yakalandı.

Operasyon düzenlenen adreslerden biri ise Alaattin Y. isimli uyuşturucu imalatçı ve satıcısının kaldığı adresti. Kardeşi Selahattin Y. ile birlikte kaldığı Üsküdar Fıçıcı Rüstem sokaktaki evde uyuşturucu imalatı için yetiştirdiği kenevirleri sabah sulamak için uyandığı sırada yakalanan Alaattin Y.’nin, uyuşturucudan girdiği cezaevinden firar ettiği öğrenildi.

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