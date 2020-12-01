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01.12.2020 - 17:49 | | İHA

Kent beyaza büründü! Hava sıcaklığı eksi 7 olarak ölçüldü

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde havanın aniden soğumasıyla birlikte kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.

Kars’ta son günlerde etkili olan güneşli hava yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Sarıkamış’a beyaz gelinliğini giydirdi. Kar yağışı vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Aniden bastıran kar altında yürüyen vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sarıkamış’ta etkili olan kar yağışını gece de devam etmesi bekleniyor. İlçede hava sıcaklığı eksi 7 derece olarak ölçüldü.

 

 

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