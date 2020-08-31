Kent dÄ±ÅŸÄ±ndan gelenler dayanamadÄ±! 'Burada nefes dahi alÄ±nmÄ±yor'

Ã‡ukurovalÄ± yazar YaÅŸar Kemal'in romanlarÄ±na konu olan 'sarÄ± sÄ±cak'lar, Adana'daÂ gÃ¼nlerdir etkili olmaya devam ediyor. Kentte sÄ±caklÄ±k 39 derece Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼rken, saat 13.00'teÂ AtatÃ¼rk ParkÄ±'ndaki termometreler, 43 dereceyi gÃ¶sterdi. BirÃ§ok kiÅŸi, zorunlu hallerde dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken, dinlenmek iÃ§in gÃ¶lgedeki bank ve aÄŸaÃ§ altlarÄ±nÄ± tercih etti. Sokak hayvanlarÄ±nÄ±n ise beslenmek ve uyumak iÃ§in yuvalarÄ±na Ã§ekildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.



'BURADA NEFES ALINMIYOR'



ElazÄ±ÄŸ'dan Adana'ya misafir olarak gelen Ä°lknur- YÃ¼ksel DaÄŸ Ã§ifti, maskelerini takÄ±p, bebekleriyle parkta gezintiye Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. YÃ¼ksel DaÄŸ, "BurasÄ± gerÃ§ekten Ã§ok sÄ±cak. ElazÄ±ÄŸ'Ä±n havasÄ± normal ama burada nefes dahi alÄ±nmÄ±yor. AyrÄ±ca nemi Ã§ok, yapÄ±ÅŸ yapÄ±ÅŸ oluyor insan. Gece yatÄ±lmÄ±yor. Evde klima ve duÅŸ ile serinliyoruz. Ã‡ocuÄŸa sÃ¼rekli banyo yaptÄ±rÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.



'ÅžANLIURFA'DAN DAHA SICAK'



ArkadaÅŸÄ± ile ÅžanlÄ±urfa'dan gelen Ä°brahim Ali TÃ¼rkmen iseÂ "Biz ÅžanlÄ±urfa'dan geliyoruz. Bizde de sÄ±caklÄ±k yÃ¼ksek. BurasÄ± ÅžanlÄ±urfa'ya gÃ¶re daha sÄ±cak. Nem oranÄ± yÃ¼ksek olduÄŸu iÃ§in 5 dakika dahi dÄ±ÅŸarÄ±da gezsek her yerimiz Ä±slanÄ±yor" dedi.Â



TEHLÄ°KEYEÂ RAÄžMEN YÃœZDÃœLER



Ã–te yandan genÃ§ler ve Ã§ocuklar iseÂ tehlikeye aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden YÃ¼reÄŸir ilÃ§esindeki Devlet Su Ä°ÅŸleri'ne (DSÄ°) ait sulama kanalÄ±na girerek, serinlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Kanalda yÃ¼zen Ä°brahim Ã–zaltÄ±n ve AliÂ Samet KÃ¶z, sÄ±caklardan bunalÄ±p, kanala girerek, serinlediklerini sÃ¶yledi.Â



